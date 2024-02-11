Васильев отметил пользу от критики нового биатлонного стадиона в Златоусте

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что его критика нового биатлонного комплекса в Златоусте Челябинской области позволила организаторам отлично подготовиться к Спартакиаде 2024.

«Изначально я очень скептически относился, потому что время работало не в пользу организаторов. До начала старта оставалось совсем немного времени, а здесь было ничего не готово, опасения были серьезные. Но после увиденного могу высказать им уважение за проделанную работу, за то, что они сдержали слово и вопреки скептическим высказываниям некоторых справились и показали красоту: для спортсменов и зрителей созданы максимальные условия. Мне тут предъявляли за мои слова, но извиняться не пришлось, напротив, я сказал организаторам, что моя критика пошла на пользу», — приводит слова Васильев ТАСС.

Златоуст впервые принимает крупные соревнования. В январе Васильев отметил, что для проведения Спартакиады выбрали самое неудачное место.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024 проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.