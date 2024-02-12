Биатлонистка Кудисова: «Желания перейти в лыжи нет. Очень жду, когда опять возьму в руки винтовку»

Биатлонистка Алина Кудисова, выступившая на лыжной спартакиаде в коньковой разделке на 10 км, рассказала, что не собирается менять вид спорта.

— Нет желания в лыжи перейти?

— На данный период времени это счастливое стечение обстоятельств, что тренеры согласились оставить меня на спартакиаду. Но пока что нет. У меня огромная любовь к биатлону. Очень жду, когда опять возьму в руки винтовку и смогу стрелять. Я очень люблю этот вид спорта. Лыжные гонки, конечно, классно, но у каждого своя любовь, — сказала Кудисова.