Васильев — о составе биатлонистов на ОИ: «Мужская команда принесет нам золотые медали»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» оценил состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Состав довольно ожидаемый, я ничему не удивлен. Очень правильно, что запасным объявили именно Бабикова. Все выглядит довольно логичным. У нас вышла очень конкурентоспособная команда и у мужчин, и у женщин. Я уверен в том, что мужская команда принесет нам золотые медали в нашу российскую команду. Все основания для этого есть. С женщинами по тяжелее будет. Но там есть замечательная Кристина Резцова. Она может зацепить медаль в индивидуальной гонке. Главное, чтобы стрельба не подвела. Женщины могут удивить всех в эстафетных гонках. Им нужно сделать акцент на них», — сказал Васильев «СЭ».

Сборную России по биатлону на Олимпиаде в Пекине среди мужчин будут представлять: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

От женщин за сборную России будут выступать — Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.