РУСАДА проверяла биатлонистку Куклину на допинг чаще других спортсменок в 2021 году

Российское антидопинговое агентство РУСАДА проверяло биатлонистку Ларису Куклину чаще остальных спортсменов в 2021 году.

31-летняя Куклина с января по декабрь была проверена РУСАДА на допинг девять раз.

В этом сезоне биатлонистка выступала на предновогодних этапах Кубка мира, которые проходили в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси. Спортсменка не была включена в состав сборной России на Олимпиаду в Пекин.

Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.