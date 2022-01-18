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Сегодня, 12:51

РУСАДА проверяла биатлонистку Куклину на допинг чаще других спортсменок в 2021 году

Виктория Кравченко

Российское антидопинговое агентство РУСАДА проверяло биатлонистку Ларису Куклину чаще остальных спортсменов в 2021 году.

31-летняя Куклина с января по декабрь была проверена РУСАДА на допинг девять раз.

В этом сезоне биатлонистка выступала на предновогодних этапах Кубка мира, которые проходили в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси. Спортсменка не была включена в состав сборной России на Олимпиаду в Пекин.

Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13454793
Сборная России по биатлону
Лариса Куклина
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