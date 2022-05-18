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Сегодня, 13:56

В СБР заявили, что у российских биатлонистов нет инициатив по смене гражданства

Георгий Скобликов
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что российские биатлонисты не планируют менять гражданство.

«Инициатив у российских биатлонистов по смене гражданства нет.

Для спортсменов это будет большая мотивация доказать правильность решения. Если у них будет спад результатов, то мотивация будет другая. Группы сейчас равнозначные, в них есть и молодежь, и взрослые спортсмены. Раньше в одной группе были все сильнейшие спортсмены. Это мотивирует биатлонистов показывать свою состоятельность, а тренеров — демонстрировать свои методики. Когда есть несколько групп, это повышает конкуренцию«, — заявил Майгуров.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.
Биатлон
Виктор Майгуров
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