В СБР заявили, что у российских биатлонистов нет инициатив по смене гражданства

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что российские биатлонисты не планируют менять гражданство.

«Инициатив у российских биатлонистов по смене гражданства нет.

Для спортсменов это будет большая мотивация доказать правильность решения. Если у них будет спад результатов, то мотивация будет другая. Группы сейчас равнозначные, в них есть и молодежь, и взрослые спортсмены. Раньше в одной группе были все сильнейшие спортсмены. Это мотивирует биатлонистов показывать свою состоятельность, а тренеров — демонстрировать свои методики. Когда есть несколько групп, это повышает конкуренцию«, — заявил Майгуров.