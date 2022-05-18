Майгуров: «Мне не нужен главный тренер, чтобы формировать команду»

Майгуров заявил, что ему не нужен главный тренер для сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о формировании тренерского состава национальной команды. По его словам, на сегодняшний момент не нужен главный тренер, чтобы предложить состав на предстоящий сезон.

— Тренерский состав групп не назывался? Можете объяснить, кто будет помощником Каминского?

— Если Каминского удобно работать с Максимовым, значит, он будет работать с ним. В этом плане я точно не навязываю тренерам тех или иных специалистов, они сами должны принять решение, с кем комфортно работать, потому что это тоже очень важная составляющая тренировочного процесса.

— Норицын согласился с Истоминым работать?

— Насколько я знаю, да.

— А как вам вообще конфигурация, что как бы главным в этой группе будет молодой Истомин, а не более опытный Норицын?

— Не боюсь возлагать ответственность на этого специалиста. Есть такое в других командах других стран. Абсолютно спокойно принималось решение с моей стороны. Этот вопрос мы обсуждали в рамках исполкома тренерского совета. Первый раз я образ всех на тренерском совете, на следующий день пообщался с тренерами, которые захотели прийти. Затем собрал исполком тренерского совета, представимо там свои идеи, мысли, варианты. По факту я не получил других предложений. Кто-то был там индивидуально против кого-то, но большинство так или иначе все это приняло. С другой стороны, не было предложено ни одной альтернативы. В моем понимании, критикуя, предлагай.

— Нуждов предлагал конфигурацию — назначить главного тренера, который уже сам сформирует тренерский штаб.

— Я сам весь погружён в этот процесс, спортивная часть абсолютно понятна. Знаю всех специалистов, которые работают в биатлоне. Мне не нужен главный тренер, чтобы формировать команду. Я сам готов это предложить.

— То есть главного тренера не будет в вашей конфигурации?

— Ну почему? На сегодняшний момент мне просто не нужен главный тренер, чтобы предложить состав на предстоящий сезон.