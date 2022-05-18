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Сегодня, 13:36

Президент Федерации биатлона Белоруссии : «Претензий от иностранных партнеров нет»

Георгий Скобликов
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Президент Федерации биатлона Белоруссии Андриан Цыбульский, комментируя подписание договора о сотрудничестве с Союзом биатлонистов России (СБР), рассказал о внутренних проблемах организации. По его словам, сейчас ведется работа по их устранению.

«Финансовое давление началось раньше, в 2020 году. Прервали выплаты. Но мы договариваемся до сих пор, — отметил Цыбульский. — Мы свои долговые обязательства выполнили. Претензий от иностранных партнеров нет. Банковские платежи не проходили около года. Сейчас претензий друг к другу нет.

Все вышли из отпусков, работают. Идет подготовка к аттестации в Министерстве спорта. Есть изменения в тренерском составе. С нами закончил работать Падин, два австрийских специалиста вынужденно перестали работать. Спортсмены остались все те же. Пришла молодежь. Сергей Бочарников закончил".

Цыбульский: «Соревнования в России для Белоруссии — как Кубок мира»

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