В СБР подтвердили проведение внеочередной конференции 11 июля

Правление Союз биатлонистов России (СБР) провело очередное заседание, на котором определило дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции.

Конференция, пройдет 11 июля в Москве. Ожидается, что на ней будет выбран новый президент СБР.

Владимир Драчев занимает должность президента СБР с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчева.