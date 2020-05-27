В СБР подтвердили проведение внеочередной конференции 11 июля
19:51
Правление Союз биатлонистов России (СБР) провело очередное заседание, на котором определило дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции.
Конференция, пройдет 11 июля в Москве. Ожидается, что на ней будет выбран новый президент СБР.
Владимир Драчев занимает должность президента СБР с 18 мая 2018 года. В январе 2020 года биатлонисты и члены СБР потребовали отставки Драчева.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/ofitsialnyy-press-reliz-zasedaniya-pravleniya-sbr/
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