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В сборной России по биатлону за 3 дня до старта Кубка мира выявлены заражения коронавирусом

20:08
Сборная России: заражение. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сборная России: заражение. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Члены сборной России сдали положительные тесты на коронавирус за три дня до старта Кубка мира, сообщает пресс-служба IBU.

Имена и статус зараженных членов команды не разглашаются. Все они помещены на карантин.

Заражения обнаружены также в командах Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28-29 ноября.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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