В сборной России по биатлону за 3 дня до старта Кубка мира выявлены заражения коронавирусом
20:08
Члены сборной России сдали положительные тесты на коронавирус за три дня до старта Кубка мира, сообщает пресс-служба IBU.
Имена и статус зараженных членов команды не разглашаются. Все они помещены на карантин.
Заражения обнаружены также в командах Латвии и Молдавии.
Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28-29 ноября.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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