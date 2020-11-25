В сборной России по биатлону за 3 дня до старта Кубка мира выявлены заражения коронавирусом

Члены сборной России сдали положительные тесты на коронавирус за три дня до старта Кубка мира, сообщает пресс-служба IBU.

Имена и статус зараженных членов команды не разглашаются. Все они помещены на карантин.

Заражения обнаружены также в командах Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28-29 ноября.