В последний раз гонки Кубка мира были отменены из-за мороза 20 лет назад

Спринтерские гонки на этапе Кубка миа в Кэнморе в воскресенье были отменены из-за мороза. Столбик термометра в момент старта спринтов показывал -26 градусов.

В новейшей истории биатлона последний случай отмены из-за холодной погоды был зафиксирован в 1999 году, сообщает пресс-служба СБР. В феврале 25-градусный мороз едва не помеал проведению чемпионата мира в Контиолахти.

Первые гонки были запланированы на 7 февраля, но начать турнир получилось только 12 числа. За три дня организаторы повели 6 стартов из 10. Медали в индивидуальных гонках и масс-стартах были разыграны на этапе Кубка мира в Холменколлене.