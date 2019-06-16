В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в Крыму после того, как отошел от туристической группы, информирует поисково-спасательный отряд Liza Alert. Инцидент произошел 15 июня.

По информации Крымского информационного агентства, 16 июня после поисковых операций Хасанкаева удалось обнаружить мертвым. Причины смерти не сообщаются.

Хасанкав был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрблье он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).