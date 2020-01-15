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В IBU отреагировали на предложение сократить число участниц Кубка мира

12:31

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар прокомментировал предложение сократить число участниц в Кубке мира для повышения интереса к соревнованиям.

— Обсуждаем эти вопросы с представителями ТВ столько, сколько себя помню, — цитирует Нунара NRK. — Последние 20 минут в спринте могут быть не такими увлекательными. Но бывало и такое, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей первой десятки, если везло с условиями. 10 лет назад стартовали более 150 спортсменов, но сейчас уверены, что нашли нужный баланс.

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