Украинская биатлонистка Меркушина раскритиковала российскую систему подготовки

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к отборочным стартам перед новым сезоном. В прошлом сезоне 24-летняя спортсменка заняла 35-е место в общем зачете Кубка мира.

— К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся, — приводит biathlonnews.com.ua слова Меркушиной. — Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира.

Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это, скажем так, также неплохая возможность посоревноваться, завоевать хрустальный глобус, к примеру. В свое время у меня это почти получилось, когда я бегала последний год по юниоркам, и даже какое-то время шла второй в общем зачете.

Колени меня, слава Богу, не беспокоят. Благодаря плавному входу в лыжный сезон, и аккуратной работе летом с коленями, пока что все нормально.

Отборочные старты сборной Украины в рамках Кубка Норвегии состоятся 16-17 ноября.