У Резцовой есть вопросы по включению Куклиной в состав сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что ей не нравится, что состав сборной России сформирован сразу на три этапа Кубка мира.

— Вопросы вызывает Куклина, — цитируют «Известия» Резцову. — В обеих гонках она не смогла себя показать, особенно ходом. — Но по обоюдному согласию тренеров ей решили дать шанс. И мне не очень нравится, что состав сформирован сразу на три этапа Кубка мира. Ротация должна быть после каждого этапа. Чтобы тренеры могли варьировать: кто провалился на Кубке мира, едет на Кубок IBU и наоборот — кто показал отличные результаты во втором по значимости турнире, едет на КМ. И будем брать сильнейших на данный момент.

Если та жа Тамара Воронина сейчас будет на голову сильнее всех на IBU, то почему надо ждать до четвертого этапа? Все должно быть по-честному.