Тренер: "Логинов пропускает чемпионат Европы из-за ошибки СБР"

Тренер российского биатлониста Александра Логинова Максим Кугаевский рассказал, что спортсмен не выступит на чемпионате Европы в Белоруссии из-за технической ошибки. Ее, по словам специалиста, допустили чиновники Союза биатлонистов России (СБР).

– Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает, – цитирует "Тюменская арена" Кугаевского. – Еще три дня назад я предупреждал президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.

– То есть налицо техническая ошибка.

– Да, так и есть. И теперь представьте состояние лидера сборной России.

– Но есть же еще тренерский штаб.

– Наверное, люди тоже правила не читали.

– Куда теперь поедет Александр?

– В Санкт-Петербург, там будет продолжать подготовку к чемпионату мира.

– Его неучастие в запланированных гонках скажется на готовности к главным стартам сезона?

– Конечно, может сказаться, остается только надеяться на сильный характер Саши.