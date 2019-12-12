Томшин занял 12-е место в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Италии
Швейцарец Мартин Егер выиграл квалификацию суперспринта на этапе Кубка IBU в Италии. Россиянин Василий Томшин с одним промахом занял 12-е место, он отстал на 24 секунды.
В финальной части суперспринта примут участие 30 человек. В их число не попали Александр Поварницын и Евгений Сидоров, допустившие по пять промахов.
Биатлон
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт
Квалификация
1. Мартин Егер (Швейцария) — 8.07,4 (1 промах)
2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — отставание 3,3 (1)
3. Роман Рес (Германия) — 8,2 (0)
4. Эмильен Клод (Франция) — 8,7 (1)
5. Руди Дзини (Италия) — 9,9 (0)
6. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 11,4 (1)
12. Василий Томшин (Россия) — 24,0 (1)
13. Кирилл Стрельцов (Россия) — 24,3 (1)
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 25,6 (1)
28. Карим Халили (Россия) — 35,1 (2)
63. Александр Поварницын (Россия) — 1.02,8 (5)
99. Евгений Сидоров (Россия) — 1.48,4 (5)