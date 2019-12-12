Томшин занял 12-е место в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Италии

Швейцарец Мартин Егер выиграл квалификацию суперспринта на этапе Кубка IBU в Италии. Россиянин Василий Томшин с одним промахом занял 12-е место, он отстал на 24 секунды.

В финальной части суперспринта примут участие 30 человек. В их число не попали Александр Поварницын и Евгений Сидоров, допустившие по пять промахов.

Биатлон

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Суперспринт

Квалификация

1. Мартин Егер (Швейцария) — 8.07,4 (1 промах)

2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — отставание 3,3 (1)

3. Роман Рес (Германия) — 8,2 (0)

4. Эмильен Клод (Франция) — 8,7 (1)

5. Руди Дзини (Италия) — 9,9 (0)

6. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 11,4 (1)

12. Василий Томшин (Россия) — 24,0 (1)

13. Кирилл Стрельцов (Россия) — 24,3 (1)

16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 25,6 (1)

28. Карим Халили (Россия) — 35,1 (2)

63. Александр Поварницын (Россия) — 1.02,8 (5)

99. Евгений Сидоров (Россия) — 1.48,4 (5)