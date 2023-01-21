Томшин — о том, что не рассказал о своем добром поступке: «Бабиков подал пример. Я всего лишь за ним последовал»

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал «СЭ», почему умолчал о своем добром поступке.

Возвращаясь со сбора в Уфе, он выложил в соцсетях, на которой стоит Антон Бабиков без куртки в автобусе из самолета до здания аэропорта. Он отдал ее женщине, чтобы та укрыла ребенка. Позже выяснилось, что Томшин тоже отдал свою куртку ребенку.

— Ты рассказал в соцсетях о поступке Антона. Почему про себя умолчал?

— Потому что Антон сориентировался, подошел, сразу накрыл курткой. А что про себя говорить? Антон подал мне пример. Я всего лишь последовал за ним. Не считаю нужным, что-то такое о себе говорить.

— В комментариях многие писали, что это настоящий мужской поступок. Согласен?

— Я считаю, что это нормальный поступок. Выложил фотографию не с целью показать, что это что-то такое экстраординарное. Просто хотел в очередной раз привлечь внимание со стороны прессы, со стороны зрителей в сторону биатлона, — сказал Томшин «СЭ».