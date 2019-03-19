Тирил Экхофф и Тарьей Бе могут пропустить этап Кубка мира в Норвегии

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберэггер сообщил, что Тирил Экхофф и Тарьей Бе могут пропустить этап Холменколлене из-за болезни.

– Они страдают от боли в горле и усталости, – цитирует Оберэггера Dagbladet. – Мы все еще надеемся, что Тирил и Тарьей выйдут на старт. Есть еще два дня до первой гонки. У нашей команды много целей, хотим бороться в каждой гонке в Холменколлене. Хотим показать себя перед домашними трибунами.

Заключительный этап Кубка мира 2018/19 пройдет в Норвегии с 21 по 24 марта.