Тихонов рассказал об основных проблемах в российском спорте

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о проблемах в биатлоне и баскетболе.

«Биатлон — это сложнотехнический вид спорта, мы готовим бойцов. В регионах у нас нет патронов. Вы можете себе это представить? Классика! Ребенок на тренировке пробегает круг, а ему дают один патрон, один выстрел. Тюменская область одна из самых богатых, но там нет патронов. Это же катастрофа. И такая проблема по всей России. А на футбол тратят огромные деньги этим бездельникам и лентяям! У нас еще в баскетболе есть проблема. Не попали на три Олимпиады. Не могут выйти из группы на чемпионате Европы и мира. Это ужасно! Там один из «заправил» Сергей Кущенко, который развалил биатлон напрочь! Теперь в баскетболе шансов никаких», — цитирует Тихонова Legalbet.

Последний раз сборная России по баскетболу участвовала в олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Там россияне смогли завоевать бронзовые медали.