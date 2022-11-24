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Сегодня, 11:10

Логинов признался, что не рассчитывал попасть в тройку призеров в спринтерской гонке Кубка России

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал серебряную медаль в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сложные погодные условия, тяжелое скольжение, поэтому все складывалось непросто. Тем не менее рад результату, хотя такого от себя не ожидал, потому что это в принципе первый старт для меня в сезоне. Кроме того, в тренировочном процессе я не выполнил должного объема. Не рассчитывал, что даже буду выступать здесь, но рад, что так все сложилось. На огневом рубеже тоже были сложности. Надо было немного греть руки перед рубежом и ветерок небольшой мешал. Плюс тугое скольжение и непростой подход к рубежу. На место в тройке, конечно, сегодня не рассчитывал», — приводит слова Логинова Metaratings.ru.

Победу в спринте одержал Карим Халили, замкнул тройку призеров Петр Пащенко.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-loginov-zayavil-chto-ne-rasschityval-vystupat-na-etape-kubka-rossii-v-khanty-mansiyske-1421689/
Александр Логинов (биатлон)
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