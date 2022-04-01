Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:32

Тихонов отреагировал на удовлетворительную оценку работы Шашилова со стороны тренерского совета

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал удовлетворительную оценку работы старшего тренера женской команды Михаила Шашилова со стороны тренерского совета Союза биатлонистов России.

«На безрыбье и рак рыба. Шашилов — это не уровень сборной команды. Это моя оценка. Плохо то, что еще никто не соглашается работать с национальной командой. Такого за всю историю российского и советского биатлона не было, а его еще и уговаривали. Для этого уровня, по моему мнению, он не подходит», — сказал Тихонов «СЭ».

Напомним, сегодня, 1 апреля, в Тюмени прошел тренерский совет СБР. На нем оценивалась работа старших тренеров Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Работа обоих тренеров подавляющим большинством голосов признана удовлетворительной.

1
1
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Снится ли мне последняя стойка? Нет, не снится». Латыпов — о промахах на Олимпиаде в Пекине

Резцова: «Шашилов — никакой тренер для наших девочек»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости