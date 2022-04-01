Тихонов отреагировал на удовлетворительную оценку работы Шашилова со стороны тренерского совета

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал удовлетворительную оценку работы старшего тренера женской команды Михаила Шашилова со стороны тренерского совета Союза биатлонистов России.

«На безрыбье и рак рыба. Шашилов — это не уровень сборной команды. Это моя оценка. Плохо то, что еще никто не соглашается работать с национальной командой. Такого за всю историю российского и советского биатлона не было, а его еще и уговаривали. Для этого уровня, по моему мнению, он не подходит», — сказал Тихонов «СЭ».

Напомним, сегодня, 1 апреля, в Тюмени прошел тренерский совет СБР. На нем оценивалась работа старших тренеров Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Работа обоих тренеров подавляющим большинством голосов признана удовлетворительной.