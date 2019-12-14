Светлана Миронова: «Было чувство, что я просто обязана попасть последним выстрелом»

Российская биатлонистка Светлана Миронова осталась довольна своим выступлением на третьем этапе женской эстафеты в Хохфильцене. Россиянка в стрельбе из положения стоя закрыла последнюю мишень только последним дополнительным выстрелом.

— На самом деле я не волновалась на стойке, все контролировала, — сказала в эфире «Матч ТВ» Миронова, которая завершила этап на первом месте. — Было чувство, что я просто обязана попасть последним выстрелом. Начало колотить на последней мишени. Но справилась. Хотя могла отрыв привезти более крупный. Тренеры подгоняли, я старалась выложиться. Понимала, что сзади бегут норвежки, они сильны, поэтому нужно было оторваться максимально.