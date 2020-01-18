Стрельцов стал третьим в гонке пресследования на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Польше

Россиянин Кирилл Стрельцов занял третье место в гонке пресследования на 12,5 км в рамках этапа Кубка IBU.

Победителем гонки стал норвежец Эндре Стремсхейм, а вторым стал украинец Руслан Ткаленко.

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 31.39,9 (2 шт. круга)

2. Руслан Ткаленко (Украина) — отставание 54,1 (1)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.07,0 (2)

4. Синнре Йорде (Норвегия) — 1.12,0 (3)

5. Виктор Кривко (Белоруссия) — 1.13,3 (1)

6. Василий Томшин (Россия) — 1.17,3 (1)

15. Семен Сучилов (Россия) — 2.43,2 (8)

19. Алексей Слепов (Россия) — 3.04,0 (7)

30. Вадим Филимонов (Россия) — 4.09,8 (3)