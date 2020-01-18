Стрельцов стал третьим в гонке пресследования на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Польше
13:31
Россиянин Кирилл Стрельцов занял третье место в гонке пресследования на 12,5 км в рамках этапа Кубка IBU.
Победителем гонки стал норвежец Эндре Стремсхейм, а вторым стал украинец Руслан Ткаленко.
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 31.39,9 (2 шт. круга)
2. Руслан Ткаленко (Украина) — отставание 54,1 (1)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.07,0 (2)
4. Синнре Йорде (Норвегия) — 1.12,0 (3)
5. Виктор Кривко (Белоруссия) — 1.13,3 (1)
6. Василий Томшин (Россия) — 1.17,3 (1)
15. Семен Сучилов (Россия) — 2.43,2 (8)
19. Алексей Слепов (Россия) — 3.04,0 (7)
30. Вадим Филимонов (Россия) — 4.09,8 (3)
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