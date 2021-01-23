Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, который будет бороться за награды приближающегося чемпионата Европы, сообщает сайт СБР.
Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.
Первенство континента пройдёт в польском местечке Душники-Здруй с 27 по 31 января. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/opredelen-sostav-sbornoy-rossii-po-biatlonu-na-chempionat-evropy-v-polshe/
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