Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, который будет бороться за награды приближающегося чемпионата Европы, сообщает сайт СБР.

Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Первенство континента пройдёт в польском местечке Душники-Здруй с 27 по 31 января. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.