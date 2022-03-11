В Союзе биатлонистов России рассказали, когда будет принято решение о подаче иска в CAS

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов ответил на вопрос «СЭ» о подаче иска в CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. «СЭ»).

«Мы готовим иск в CAS совместно с Олимпийским комитетом России, потому что юристы ОКР имеют большой опыт ведения дел, касающихся международного спортивного права. Консультации с ОКР у нас прямые. На данный момент нет четкого понимания, будет ли это индивидуальный иск или совместный. Позднее будет принято решение, но я думаю, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Аверьянов «СЭ».

Ранее, 2 марта, Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.