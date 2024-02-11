Спартакиада: смотреть трансляцию гонки преследования у женщин в биатлоне

Гонка преследования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады состоится 11 февраля

Гонка преследования по биатлону у женщин в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших состоится в воскресенье, 11 февраля. Соревнования проходят в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область). Начало — в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно гонку преследования можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также на сайте matchtv.ru.

В общей сложности в биатлонной программе Спартакиады 2024 будут разыграны 11 комплектов медалей.

В спринтерской гонке, которая прошла 10 февраля, победила Анастасия Батманова.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».