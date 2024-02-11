Латыпов выиграл гонку преследования на Всероссийской спартакиаде 2024
Российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.
Спортсмен прошел дистанцию за 35 минут 19,0 секунды, допустив 3 промаха.
Второе место занял Карим Халили, отстав от победителя на 8,0 секунды (3 промаха). Третьим финишировал Кирилл Бажин (+17,5, 2 промаха).
Латыпов выиграл второе подряд золото на Спартакиаде 2024. 10 февраля он победил в спринте.
Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст
Мужчины. Гонка преследования
Топ-5
1. Эдуард Латыпов — 35 минут 19,0 секунды (3 промаха)
2. Карим Халили +8,0 (3)
3. Кирилл Бажин +17,5 (2)
4. Даниил Серохвостов +48,3 (4)
5. Максим Цветков +53,9 (1)
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