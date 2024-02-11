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11 февраля, 10:06

Латыпов выиграл гонку преследования на Всероссийской спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эдуард Латыпов.
Фото Скриншот трансляции

Российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

Спортсмен прошел дистанцию за 35 минут 19,0 секунды, допустив 3 промаха.

Второе место занял Карим Халили, отстав от победителя на 8,0 секунды (3 промаха). Третьим финишировал Кирилл Бажин (+17,5, 2 промаха).

Латыпов выиграл второе подряд золото на Спартакиаде 2024. 10 февраля он победил в спринте.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Мужчины. Гонка преследования

Топ-5

1. Эдуард Латыпов — 35 минут 19,0 секунды (3 промаха)

2. Карим Халили +8,0 (3)

3. Кирилл Бажин +17,5 (2)

4. Даниил Серохвостов +48,3 (4)

5. Максим Цветков +53,9 (1)

Всероссийская Спартакиада 2024
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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