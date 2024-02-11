Спартакиада: смотреть трансляцию гонки преследования у мужчин в биатлоне

Гонка преследования по биатлону в рамках Всероссийской спартакиады состоится 11 февраля

Мужская гонка преследования по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших состоится 11 февраля, в воскресенье. Соревнования проходят в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область). Начало — в 09.00 по московскому времени.

Бесплатно в прямом эфире гонку преследования покажет телеканал «Матч ТВ» и тематический телеканал «Матч! Арена».

В рамках биатлонной программы Спартакиады 2024 будут разыграны 11 комплектов медалей.

Первую золотую медаль в биатлоне завоевал Эдуард Латыпов, он стал лучшим в спринте.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация