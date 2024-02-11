Спартакиада: смотреть трансляцию гонки преследования у мужчин в биатлоне
Мужская гонка преследования по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших состоится 11 февраля, в воскресенье. Соревнования проходят в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область). Начало — в 09.00 по московскому времени.
Бесплатно в прямом эфире гонку преследования покажет телеканал «Матч ТВ» и тематический телеканал «Матч! Арена».
В рамках биатлонной программы Спартакиады 2024 будут разыграны 11 комплектов медалей.
Первую золотую медаль в биатлоне завоевал Эдуард Латыпов, он стал лучшим в спринте.
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация