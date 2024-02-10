Васильев рассказал, в каких дисциплинах Юрлова-Перхт выступит на Спартакиаде

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, почему Екатерина Юрлова-Перхт не вышла на старт спринта в рамках Спартакиады 2024 года.

«Это чисто тактическое решение, потому что на все гонки распыляться сложно, и решили, что ей лучше сконцентрироваться на эстафетных гонках. Она пробежит еще 15 километров. Сегодня еще погода сложная была. Если была бы получше, то тогда конечно. Все-таки не будем забывать, что она давно не юная девочка, поэтому нужно грамотно перераспределять свои силы и делать акцент на тех гонках, где есть реальные шансы», — приводит слова Васильева «Спорт День за Днем».