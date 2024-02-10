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10 февраля, 19:57

Васильев рассказал, в каких дисциплинах Юрлова-Перхт выступит на Спартакиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, почему Екатерина Юрлова-Перхт не вышла на старт спринта в рамках Спартакиады 2024 года.

«Это чисто тактическое решение, потому что на все гонки распыляться сложно, и решили, что ей лучше сконцентрироваться на эстафетных гонках. Она пробежит еще 15 километров. Сегодня еще погода сложная была. Если была бы получше, то тогда конечно. Все-таки не будем забывать, что она давно не юная девочка, поэтому нужно грамотно перераспределять свои силы и делать акцент на тех гонках, где есть реальные шансы», — приводит слова Васильева «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vasilev-rasskazal-v-kakikh-distsiplinakh-yurlova-perkht-vystupit-na-spartakiade
Биатлон
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