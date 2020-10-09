Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил календарь Кубка России

16:02

Союз биатлонистов России утвердил календарь Кубка России. Разрабатывая его, технический комитет СБР стремился свести к минимуму поездки и защитить безопасность спортсменов и всех заинтересованных сторон, сообщает сайт организации.

Первый этап Кубка России пройдет с 24 по 30 ноября — в Ханты-Мансийске (у мужчин) и Тюмени (у женщин).

Второй этап (1-7 декабря) примет Ухват (у мужчин) и Тюмень (у женщин).

Третий этап (8-14 декабря) состоится в Ухвате (у мужчин) и Чайковском (у женщин).

Наконец, четвертый и пятый этапы Кубка России намечены на 23-29 декабря. Они пройдут в Ижевске (у мужчин) и Чайковском (у женщин).

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/izmenenie-v-kalendare-sorevnovaniy/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир