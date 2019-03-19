Состав сборной Украины на Кубок мира в Хольменколлене

Сборная Украины определилась с составом мужской и женской команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Хольменколлене с 21 по 24 марта. Составы команд выглядят следующим образом:

Женщины: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Яна Бондарь, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Екатерина Бех.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Виталий Труш.

Напомним, что на чемпионате мира в Эстерсунде, украинская сборная завоевала две медали. В составе женской команды на Кубок мира Бондарь заменила в составе Дарью Блашко.