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Смольский выиграл масс-старт на этапе Кубке Содружества в Раубичах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах.

27-летний белорус финишировал за 33 минуты и 40,2 секунды, допустив 2 промаха. Вторым стал россиянин Рустам Каюмов (отставание +3,9 секунды, 0 промахов). Третьим к финишу пришел еще один россиянин Карим Халили (+22,1 и 0 промахов).

Смольский сохранил лидерство в общем зачете Кубка Содружества. Он одержал третью победу подряд на этапе в Раубичах, который проходит с 5 по 7 января.

Кубок Содружества

3-й этап. Раубичи (Белоруссия)

Масс-старт

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33.40,2 (2 промаха)

2. Рустам Каюмов (Россия) — +3,9 (0)

3. Карим Халили (Россия) — +22,1 (0)

4. Кирилл Бажин (Россия) — +22,6 (2)

5. Иван Колотов (Россия) — +28,2 (1)

Биатлон
Антон Смольский
Карим Халили
Рустам Каюмов
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