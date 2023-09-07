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Сегодня, 12:11

Смольский стал победителем спринта на Кубке Содружества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в спринте на роллерном этапе Кубка содружества.

Смольский не сделал ни одного промаха и финишировал первым, пройдя дистанцию за 24 минуты 46,6 секунды. Второе место с двумя промахами занял россиянин Александр Поварницын (+48,2), третьим к финишу пришел еще один представитель России — Никита Поршнев (+52,8, 1 промах).

Роллерный этап Кубка Содружества проходит с 7 по 10 сентября в Сочи. Гонка преследования у мужчин состоится в субботу, 9 сентября.

Биатлон
Александр Поварницын
Антон Смольский
Никита Поршнев
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