Смольский стал победителем спринта на Кубке Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в спринте на роллерном этапе Кубка содружества.

Смольский не сделал ни одного промаха и финишировал первым, пройдя дистанцию за 24 минуты 46,6 секунды. Второе место с двумя промахами занял россиянин Александр Поварницын (+48,2), третьим к финишу пришел еще один представитель России — Никита Поршнев (+52,8, 1 промах).

Роллерный этап Кубка Содружества проходит с 7 по 10 сентября в Сочи. Гонка преследования у мужчин состоится в субботу, 9 сентября.