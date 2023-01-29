Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

29 января, 15:58

Смольский: «Эдуард Лытыпов выглядит намного сильнее нас, но тем интереснее и лучше»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Конечно, всегда хочется чуть большего, но как бы ты ни был готов, внешний фактор может внести коррективы в твой результат, — цитирует Metaratings.ru Смольского. — Тем и интересен этот вид спорта, что каждый день новое испытание. К этапу Кубка Содружества в Тюмени будем готовиться, чтобы себя там проявить. Будем бегать на чемпионате Белоруссии, потом проведём старты в Ижевске и далее будем соревноваться в Тюмени. Также будем соревноваться и тренироваться. Масс-старт был похож на гонку преследования по скорости передвижения и соперникам, которые были рядом. Эдуард Лытыпов выглядит намного сильнее нас, но тем интереснее и лучше для нас».

Победителем в масс-старте стал Эдуард Латыпов, второе место занял Даниил Серохвостов, третье — Антон Смольский.

Шестой этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Белоруссии пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Антон Смольский
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка Содружества

Сливко финишировала с флагом России, выиграв масс-старт на этапе Кубка России в Раубичах
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости