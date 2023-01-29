Смольский: «Эдуард Лытыпов выглядит намного сильнее нас, но тем интереснее и лучше»

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Конечно, всегда хочется чуть большего, но как бы ты ни был готов, внешний фактор может внести коррективы в твой результат, — цитирует Metaratings.ru Смольского. — Тем и интересен этот вид спорта, что каждый день новое испытание. К этапу Кубка Содружества в Тюмени будем готовиться, чтобы себя там проявить. Будем бегать на чемпионате Белоруссии, потом проведём старты в Ижевске и далее будем соревноваться в Тюмени. Также будем соревноваться и тренироваться. Масс-старт был похож на гонку преследования по скорости передвижения и соперникам, которые были рядом. Эдуард Лытыпов выглядит намного сильнее нас, но тем интереснее и лучше для нас».

Победителем в масс-старте стал Эдуард Латыпов, второе место занял Даниил Серохвостов, третье — Антон Смольский.

Шестой этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Белоруссии пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.