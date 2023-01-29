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29 января, 16:38

Сливко финишировала с флагом России, выиграв масс-старт на этапе Кубка России в Раубичах

Виталий Косик
Корреспондент
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Виктория Сливко с флагом России.

Российская биатлонистка Виктория Сливко, одержавшая победу в масс-старте на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах, пришла к финишу с флагом России.

«Когда взяла флаг, это было очень круто. Впервые в жизни финишировала с российским флагом. Непередаваемые эмоции», — цитирует РИА «Новости» Сливко.

Спортсменка прошла дистанцию в 12,5 км за 33 минуты и 24,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Шестой этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Белоруссии пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230129/slivko-1848228055.html
Биатлон
Виктория Сливко
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