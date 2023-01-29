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Сегодня, 15:00

Сливко выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка Содружества

Мария Гусева
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Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов, СБР

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на пятом этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах.

28-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 33 минуты и 24,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Гореева (отставание 17,8 секунды, 2 промаха), третьей стала Анастасия Батманова (1.03,4, 2). Весь пьедестал заняли российские спортсменки.

Шестой этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Белоруссии пройдет в Тюмени с 9 по 12 марта.

Биатлон
Анастасия Батманова
Анастасия Гореева
Виктория Сливко
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