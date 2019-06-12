Слепов рассказал, сколько стоит подготовка биатлонистов

Трехкратный чемпион Европы, а также бывший депутат Алексей Слепов посчитал, что на биатлониста сборной России в год тратят примерно 1,2 миллиона рублей.

– Вы сейчас на самоподготовке, но платит регион. Насколько вообще биатлон дорогой вид спорта, сколько в год все это стоит?

– Я хорошо знаю суммы, потому что кое-что в прошлом году оплачивал сам, а потом возмещали. Самый дешевый сбор стоил 47-50 тысяч рублей. Самый дорогой, в Австрии – 115 тысяч. Это на одного человека, месяц. Но рабочих дней – 21, никто дольше сбор проводить не будет. Считаю все сразу – пансион, аренда стрельбища, трассы, аренда оружейной комнаты. Патроны бывают разные. Есть 10 рублей штука, есть 26. Мы обычно стреляем продукцией Климовского завода, есть некоторые финские начальные наработки, так сказать. Но не у всех есть возможность купить хорошие патроны с более высокой сопротивляемостью ветру. В год уходит 10–12 тысяч патронов, итого 150 тысяч рублей.

Все вместе, если прикидывать – около 1,2 миллиона рублей в год на человека. Вот если Дмитрий Владимирович Васильев (Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга. – Прим. "СЭ") даст мне 1,2 миллиона школьных денег, то это отобьется только за счет чемпионата России, чемпионата Европы и чемпионата мира. Если не покажу на них результат – ставка не сыграла. А потом как обычно – разбор полетов. Типа того: "Вложил в вас 10 миллионов, и чем удивили? Ничем. Двойка!" (Смеется.) (Дмитрий Кузнецов)

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