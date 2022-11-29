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Кристиансен — о победе Понсилуомы: «Это было впечатляюще. Меня почти разозлило то, как быстро он ехал»

Алина Савинова
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Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен отреагировал на победу шведа Мартина Понсилуомы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Это было впечатляюще. Слышал, что он допустил девять промахов на открытии сезона в Швеции, но сегодня он стрелял как пулемет и был очень быстр на трассе. Это впечатляет. После гонки я сказал ему, что меня почти разозлило то, как быстро он ехал. Но я не удивлен, еще довольно свежи воспоминания о том, что и Мартин, и Себастиан (Самуэльссон) обычно хорошо выглядят на старте сезона в Контиолахти. У них был совершенно другой темп, нежели у нас», — цитирует Кристиансена Expressen.

После этой гонки Понсилуома возглавил общий зачет Кубка мира по биатлону сезона-2022/23 и выйдет 3 декабря на старт спринта в желтой майке лидера.

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Источник: https://www.expressen.se/sport/skidskytte/norska-utspelet-efter-svenska-succen/
Биатлон
Кубок мира
Ветле Кристиансен
Мартин Понсилуома
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