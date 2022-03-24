Куклина: «Вопрос о смене спортивного гражданства для меня абсолютно неактуален»

Биатлонистка Куклина не собирается менять гражданство для выступлений на Кубке мира

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопрос о том, планирует ли менять спортивное гражданство для выступлений на этапах Кубка мира.

«Вопрос о смене спортивного гражданства мне начали задавать примерно с 2014 года, и для меня он абсолютно неактуален», — приводит слова Куклиной Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 31-летняя россиянка неудачно выступила на первых этапах Кубка мира, потеряв место в основном составе сборной России и не попав на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Напомним, что Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований всех российских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.