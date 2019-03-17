Шведский биатлонист Линдстрем объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете Фредрик Линдстрем объявил о завершении карьеры. Швед пропустил большую часть этого сезона из-за мононуклеоза.

— У меня не осталось мотивации и я счел домашний чемпионат мира хорошим местом для завершении карьеры, – цитирует 29-летнего спортсмена Sveriges Radio. — Еще два года назад я принял решение, что скорее всего этот чемпионат станет для меня последним. Это были отличные 15 лет в биатлоне, а олимпийское золото просто незабываемо.

В 2018 году Линдстрем в составе эстафетной четверки стал олимпийским чемпионом Пхенчхана. На чемпионатах мира шведский биатлонист завоевал две бронзовые медали (масс-старт в Рупольдинге-2012 и индивидуальная гонка в Нове-Место-2013).