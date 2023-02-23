Шашилов — о серебре Анастасии Шевченко в индивидуальной гонке: «Я проиграл»

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал «СЭ», что видит свою вину в том, что Анастасия Шевченко проиграла 5 секунд победительнице индивидуальной гонки чемпионата России Ларисе Куклиной.

— Я проиграл, — сказал Шашилов «СЭ». — Надо было пересечь, тогда бы отбили пять секунд. Нормально выступила, тем более после болезни. По сезону не везет.

— Что значит «пересечь»?

— Если бы встретил. Нужно было подогнать, как следует. У нас народу не было, чтобы подсказать. Могли бы отбить. Но могли бы не отбить. На все воля сверху.

— Она у вас боец. Всегда хочет соревноваться, несмотря на болезни и травмы. Согласны?

— Это нормально для спортсмена. Все девчонки хорошие. Иногда приходится останавливать слегка. Ничего, все хорошо.

Следующая гонка у женщин на чемпионате России в Ижевске — суперперсьют — пройдет 25 февраля и начнется в 9.40 (мск).