Сергей Башкиров: "К успехам Логинова абсолютно нормально относятся в Корее"

Бывший тренер российской сборной Сергей Башкиров в интервью "СЭ" поделился мнением о выступлении россиян в этом сезоне. Также он добавил, что к Александру Логинову нормально относятся в Корее, несмотря на допинговое прошлое.

– Вы наверняка с интересом следили за выступлениями россиян. Сезон понравился?

– Очень рад за Катю Юрлову и Сашу Логинова. Может, это не совсем те результаты, как они мечтали, но все равно очень достойные. В эстафетных гонках Россия смотрелась хорошо. В принципе, я вижу тенденцию к тому, чтобы к олимпийскому году у нас созрела очень сильная команда.

– Логинова в этом году жестко критиковали за допинговое прошлое иностранные спортсмены. Как к его успехам относятся в Корее?

– Абсолютно нормально. Возможно, потому что сами корейские спортсмены далеки от того, чтобы конкурировать на таком уровне. Но к успехам Саши они относились хорошо и даже поздравляли нас, если он поднимался на подиум. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Башкирова