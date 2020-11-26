СБР подтвердил коронавирус у Бабикова

Союз биатлонистов России подтвердил коронавирус у Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина. Сейчас решается вопрос об участии сборной России в первом этапе Кубка мира.

«Вечером среды состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого наша сторона предоставила всю затребованную информацию — в первую очередь, медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира. По состоянию на утро четверга, в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров», — заявляет СБР.

Российская команда приехала в финский Контиолахти, где пройдут два стартовых этапа Кубка мира, и сдала тесты на коронавирус. В среду IBU объявил, что в трех командах — России, Латвии и Молдавии — выявлены положительные тесты.