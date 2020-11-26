СБР подтвердил коронавирус у Бабикова
Союз биатлонистов России подтвердил коронавирус у Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина. Сейчас решается вопрос об участии сборной России в первом этапе Кубка мира.
«Вечером среды состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого наша сторона предоставила всю затребованную информацию — в первую очередь, медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира. По состоянию на утро четверга, в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров», — заявляет СБР.
Российская команда приехала в финский Контиолахти, где пройдут два стартовых этапа Кубка мира, и сдала тесты на коронавирус. В среду IBU объявил, что в трех командах — России, Латвии и Молдавии — выявлены положительные тесты.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sudbu-sbornoy-rossii-na-kubke-mira-v-kontiolakhti-reshat-meditsinskie-vlasti-finlyandii/
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