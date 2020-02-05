СБР должен будет компенсировать IBU более 170 тысяч евро

Союз биатлонистов России (СБР) должен будет компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) более 170 тысяч евро для выполнения одного из условий восстановления своих прав. Об этом сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков по итогам встречи рабочей группы по восстановлению полноправного членства национальной федерации.

Заседание рабочей группы прошло в среду в Москве. Рабочая группа отслеживает выполнение дорожной карты по восстановлению прав СБР.

— Окончательной суммы компенсации пока нет, цифры гуляют, — цитирует Голикова ТАСС. — Изначально IBU насчитал нам 700 тысяч евро, и на момент проведения конгресса (в середине октября прошлого года) оставалось погасить еще 170 тысяч. Но надо понимать следующее: эта цифра была не окончательной, потому что программа антидопингового тестирования завершилась только 31 октября. Плюс добавятся расходы, связанные с услугами сторонних организаций.

Нам сообщили, что сумму, которая бы отражала расходы по состоянию на сегодня, нам пришлют в ближайшее время. Мы изучим ее и обсудим во время предстоящего чемпионата мира. Пока точная сумма неизвестна, но она, понятно, будет превышать 170 тысяч евро.