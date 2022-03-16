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Сегодня, 11:47

Сборные России и Белоруссии по биатлону могут провести матчевую встречу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что вместе с Белорусской федерацией биатлона планирует составить единую программу совместных соревнований, в которую может войти матчевая встреча национальных команд в разных возрастах.

«Нам было важно сопоставить позиции СБР и БФБ накануне заседания исполкома IBU 17 марта, на котором, как ожидается, будет принято решение относительно участия российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях в новом сезоне.
У нас есть несколько вариантов взаимодействия по организации соревнований с участием сильнейших биатлонистов наших стран не только на уровне «сборная Белоруссии — сборные регионов Российской Федерации», наподобие тех, что сейчас проходят в Уфе и будут проводиться в Тюмени в конце месяца, но и в формате матчевой встречи двух национальных команд в разных возрастах. Наши планы по сотрудничеству не ограничиваются только соревнованиями, и в ближайшее время наши федерации сведут их в единую программу», — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова.

2 марта Международный союз биатлонистов временно отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1587
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