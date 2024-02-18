Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Юлии Шеллер в масс-старте на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024.

«До начала Спартакиады невозможно было это представить. Феноменальная нервная система, стрельба под давлением на ноль, и очень хорошая физическая готовность, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Шашилов — огромный молодец, вдохнул жизнь в еще одну спортсменку. Эта группа тренеров в данном случае, конфигурация Шашилов и Падин, обратите внимание, насколько лихо они вдвоем стали работать в нынешнем сезоне. За Красноярск очень радостно. Мы видим, что сейчас топят за проведение этапа Кубка России в Красноярске два человека: это я, не имеющий никакого отношения к Красноярску, но я очень люблю этот город, и Занин, который уроженец этого города. Все остальные, которые представляют Красноярск, не делают ничего для того, чтобы там появился биатлон. Надеюсь, что там руководство региона как-то поддавит на СБР для того, чтобы там прошли соревнования. Это очень важно. Город огромный. Странно, когда простаивает прекрасный объект, который принимал международные соревнования в рамках Универсиады. Победа Шеллер об этом тоже говорит, что нужно переезжать в Красноярск и одновременно оставаться в Златоусте, потому что здесь хорошо».

Также Губерниев считает, что Спартакиада открывает новых спортсменов в России.

«Спартакиада уже открыла новых спортсменов. Посмотрите на Юлю Шеллер, на Савелия Коновалова. Два человека, о которых никто не знал, но на протяжении десяти дней, даже меньше, их знает вся страна. А это только начало. Одной 22 года, а второму вообще 19 лет. А люди уже призеры и победители», — добавил Губерниев.

22-летняя Шеллер показала время 40 минут 23,8 секунды, не допустив ни одного промаха.