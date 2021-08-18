Сборная Белоруссии не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону
19:26
Сборная Белоруссии не будет участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону.
«Мы не подавали заявку на участие», — сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
В федерации пояснили, что отказ от участия в соревнованиях связан с подготовкой белорусской сборной к Олимпийским играм в Пекине.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.
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