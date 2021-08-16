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IBU опубликовал предварительный календарь Кубка мира по биатлону

13:20
Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов и Матвей Елисеев. Фото AFP
Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов и Матвей Елисеев. Фото AFP
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Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал предварительный календарь Кубка мира по биатлону-2021/22.

1-й и 2-й этапы — Эстерсунд, Швеция (26–28 ноября и 29 ноября — 5 декабря)

3-й этап — Хохфильцен, Австрия (6–12 декабря)

4-й этап — Анси, Франция (13–19 декабря)

5-й этап — Оберхоф, Германия (3–9 января)

6-й этап — Рупольдинг, Германия (10–16 января)

7-й этап — Антхольц, Италия (17–23 января)

8-й этап — Контиолахти, Финляндия (28 февраля — 6 марта)

9-й этап — Отепя, Эстония (7–13 марта)

10-й этап — Холменколлен, Норвегия (1–20 марта).

Дополнительная информация:

https://www.biathlonworld.com/

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Александр Кравченко все материалы автора

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