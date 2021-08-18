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Российский биатлонист Халили следит за событиями в Афганистане, откуда родом его отец

20:35
Карим Халили. Фото Instagram
Карим Халили. Фото Instagram
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Биатлонист сборной России Карим Халили в интервью «СЭ» заявил, что следит за политической ситуацией в Афганистане. В этой стране родился отец спортсмена. Сам 22-летний биатлонист всю свою жизнь провел в России.

Карим Халили.«Решил перестраховаться. Из-за дурацкого падения может вылететь весь сезон». Халили — о подготовке к Олимпиаде

— Пока воздержусь от комментариев на эту тему, — подчеркнул Халили.

— Смотрели Олимпийские игры в Токио?

— Кое-что попадалось по телевизору между собственными тренировками, но конкретно ничего не смотрел. Болел просто за российских спортсменов.

— Антивирусные меры вас не пугают? Говорят, что на зимней Олимпиаде нужно будет везде ходить с градусником.

— Пока об этом даже не задумывался. Мне кажется, в ближайшие месяцы все это еще много раз поменяется. Нет смысла раньше времени переживать. Ближе к делу посмотрим, какая информация появится по ограничениям, и тогда уже буду их придерживаться.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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