Российский биатлонист Халили следит за событиями в Афганистане, откуда родом его отец

Биатлонист сборной России Карим Халили в интервью «СЭ» заявил, что следит за политической ситуацией в Афганистане. В этой стране родился отец спортсмена. Сам 22-летний биатлонист всю свою жизнь провел в России.

— Пока воздержусь от комментариев на эту тему, — подчеркнул Халили.

— Смотрели Олимпийские игры в Токио?

— Кое-что попадалось по телевизору между собственными тренировками, но конкретно ничего не смотрел. Болел просто за российских спортсменов.

— Антивирусные меры вас не пугают? Говорят, что на зимней Олимпиаде нужно будет везде ходить с градусником.

— Пока об этом даже не задумывался. Мне кажется, в ближайшие месяцы все это еще много раз поменяется. Нет смысла раньше времени переживать. Ближе к делу посмотрим, какая информация появится по ограничениям, и тогда уже буду их придерживаться.