Ройселанн сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, Миронова поднялась на 4 строчки

Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира по итогам женского масс-старта на этапе в Оберхофе. Второй идет ее соотечественница Тирил Экхофф, третьей Ханна Эберг из Швеции.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова стала в гонке 11-й и поднялась в общем зачете с 25-го места на 21-е.

В зачете масс-старта Ройселанн также идет первой, а на вторую строчку поднялась победительница сегодняшней гонки Жюли Симон.

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 579 (+36)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 560 (+34)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 550 (+48)

4 (5). Доротея Вирер (Италия) — 442 (+38)

5 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 439 (+54)

6 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 429 (+20)...

21 (25). Светлана Миронова (Россия) — 202 (+30)...

27 (27). Ульяна Кайшева (Россия) — 163 (+22)...

30 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 129 (0)...

33 (31). Евгения Павлова (Россия) — 121 (0)...

46 (47). Лариса Куклина (Россия) — 65 (0)...

60 (60). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)...

65 (64). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)...

67 (67). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Масс-старт (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 96 (+36)

2 (7). Жюли Симон (Франция) — 96 (+60)

3 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 88 (+34)

4 (3). Доротея Вирер (Италия) — 86 (+38)

5 (9). Франциска Пройсс (Германия) — 86 (+54)

6 (14). Ханна Эберг (Швеция) — 75 (+48)...

22 (-). Светлана Миронова (Россия) — 30 (+30)...

24 (-). Ульяна Кайшева (Россия) — 22 (+22)...

29 (24). Ирина Казакевич (Россия) — 14 (0)